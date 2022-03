UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज यानी 10 मार्च को मतगणना (UP Election Result 2022) हो रही है. सहारनपुर डिवीजन (Saharanpur division) की बात करें तो इसके अंतर्गत मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली 3 जिले आते हैं. इन सभी जिलों में कई विधानसभा सीटें हैं. मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं जो कि बुढ़ाना (Budhana), चरथावल (Charthawal), पुरकाजी (Purkaji), मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar), खतौली (Khatauli), और मीरापुर (Meerapur) हैं. बात करें सहारनपुर जिले की तो इसके अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं. इनमें से बेहट (Behat), नकुड (Nakur), सहारनपुर नगर (Saharanpur Nagar), सहारनपुर देहात (Saharanpur Dehat), देवबंद (Deoband), रामपुर मनिहारान (Rampur Maniharan) और गंगोह (Gangoh) हैं. सहारनपुर डिवीजन का आखिरी जिला शामली है और इस जिले में कैराना (Kairana), थानाभवन (Thanabhawan) और शामली (Shamli) सहित 3 सीटें हैं. यहां हम आपको सहारनपुर डिवीजन के सभी जिलों की एक-एक विधानसभा सीट का अपडेट देगें. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस उम्मीदवार को करना पड़ा हार का सामना…तो सहारनपुर डिवीजन का लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - UP Election Result 2022: वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिले की विधानसभा सीटों का अपडेट