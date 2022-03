UP Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज यानी 10 मार्च को मतगणना (UP Election Result 2022) हो रही है. वाराणसी डिवीजन (Varanasi division) की बात करें तो इसके अंतर्गत चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी 4 जिले आते हैं. इन सभी जिलों में कई विधानसभा सीटें हैं. चंदौली में मुगलसराय (Mughalsarai), सकलडीहा (Sakaldiha), सैयदराजा (SaiyadRaja) और चकिया (Chakia) कुल चार सीटें हैं. अगला जिला गाजीपुर है जहां जाखानिया (jakhania -sc), सैदपुर (saidpur – sc), गाजीपुर (Ghazipur), जंगीपुर (jangipur), जहूराबाद (jahoorabad), मोहम्मदाबाद (Mohammdabad) और जमानिया (Zamania) कुल 7 सीटें हैं. बात करें जौनपुर जिले की तो यहां 9 सीटें बदलापुर (Badlapur), शाहगंज (Shahganj), जौनपुर (Jaunpur), मल्हनी (Malhani), मुंगरा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur), मछलीशहर (Machhli Shahar – SC), मडियाहूं (Mariyahu), जफराबाद (Zafarabad) और केराकत (Kerakat – SC.) हैं. अंतिम जिला वाराणसी है जहां पिंडरा (Pindra), अजगरा (सुरक्षित सीट) (Ajgara) शिवपुर (Shivpur), रोहनिया (Rohaniya), वाराणसी शहर उत्तरी (Varanasi North), वाराणसी शहर दक्षिणी (Varanasi South), सेवापुरी (Sevapuri), वाराणसी कैंट (Varanasi Cantt) सहित कुल 8 विधानसभा सीटें हैं. यहां हम आपको वाराणसी डिवीजन के सभी जिलों की एक-एक विधानसभा सीट का अपडेट देगें. किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, किसको जीत मिली और किस उम्मीदवार को करना पड़ा हार का सामना…तो वाराणसी डिवीजन का लगातार अपडेट पाने के लिए इसी पेज पर जुड़े रहें हमारे साथ…Also Read - UP Election Result 2022: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले की सीटों का अपडेट