up elections 2022 live updates 5th phase: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शुरू हो गई जोकि शाम 6 बजे तक चलेगी. पांचवें चरण के चुनाव में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं.मतदान में 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 1.20 करोड़ पुरुष, 1.05 करोड़ महिला तथा 1727 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) के मतदाता हैं.

पांचवें चरण के चुनाव में कुल 25,995 मतदेय स्थल तथा 14030 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं और कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं. सभी मतदेय स्थलों पर रैंप (दिव्यांगों की सुविधा के लिए), शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है.

चौथे चरण का मतदान पूरा होने के बाद राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 231 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज 61 सीटों पर मतदान होने के बाद 292 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा. इसके बाद अंतिम दो चरणों में तीन मार्च और सात मार्च को 111 सीटों पर मतदान होगा. राज्‍य में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सात चरणों में प्रस्तावित है.