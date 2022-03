UP Elections Result: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आनेवाला है. रिजल्ट आने से पहले ईवीएम (EVM) पर समाजवादी पार्टी कड़ी नजर रख रही है. चुनाव से पहले ही (EVM) की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और पहले से ही प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ईवीएम की खास सुरक्षा की बात करती रही है. विपक्षी दल मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों पर ईवीएम (EVM) की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं.Also Read - चुनाव की वजह से तेल की कीमतों में नहीं की गई बढ़ोतरी, यह कहना गलत: पेट्रोलियम मंत्री

वहीं 10 मार्च से पहले आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें दूरबीन से ईवीएम पर कड़ी नजर रखी जा रही है. समाजवादी पार्टी पहले से ही ईवीएम मशीनों के छेड़छड़ को लेकर सावधानी बरतने की बात कह रही है. सपा ईवीएम को लेकर इतने खौफ में है कि 24 घंटे स्ट्रांग रूप पर नजर रखी जा रही है. Also Read - UP Election Results: यूपी चुनाव के रिजल्ट का असर बिहार में भी पड़ेगा, NDA का रिश्ता रहेगा बरकरार?

मेरठ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के हस्तिनापुर सीट से प्रत्याशी योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम मशीनों की निगरानी करने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनकी एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें वह एक जीप पर दूरबीन से ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर रहे हैं. ईवीएम की निगरानी के लिए आठ-आठ घंटे की शिफ्ट लगाई जा रही है. Also Read - 'Exit Poll कई बार गलत साबित होते हैं, चार राज्यों में बनेगी कांग्रेस सरकार; UP में बनेंगे किंगमेकर'

#WATCH | Samajwadi Party candidate from Hastinapur constituency in Meerut district, Yogesh Verma keeps an eye on EVM strong room with binoculars to prevent mishandling pic.twitter.com/0eB8FO4vQO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 8, 2022