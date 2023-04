UP: अतीक अहमद के बेटे असद के पुलिस एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया गया, ये है वीडियो

Atiq Ahmed, Jhansi, Uttar Pradesh, Asad Encounter, Encounter : उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के पुलिस एनकाउंटर की चल रही जांच के क्रम में आज मंगलवार को मुठभेड़ स्थल पर एनकाउंटर सीन रिक्रिएट किया गया. असद के पुलिस एनकाउंटर का यह क्राइम सीन रिक्रिएशन झांसी जिले के पारीछा डैम के पास वहां किया गया, जहां बीते 13 अप्रैल को यूपी पुलिस की STF टीम ने अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को एनकाउंटर मार गिराया था. इसमें यूपी एसटीएफ की टीम और झांसी फोरेंसिक टीम शामिल हुई.

बता दें कि असद और उसका सहयोगी गुलाम 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए सनसनीखेज उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी थे. 48 दिन की सघन तलाशी के बाद यूपी पुलिस की STF टीम ने दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया था. उमेश पाल और उसकी सुरखा में लगे दो पुलिस जवानों की हत्या में ये दोनों आरोपी थे.