लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले हर डॉक्टर के लिए गांवों में दो साल काम करना अनिवार्य होगा. इसके लिए इन डॉक्टरों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है. वहीं, एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टर भी एक साल अनिवार्य रूप से गांवों में काम करेंगे. साथ ही, इंटर्नशिप के लिए भी सरकार को कोई मजबूर नहीं करेगा.

डॉक्टरों से बॉन्ड भरवाया जा रहा

मुख्यमंत्री ने यहां आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, इसके लिए इन डॉक्टरों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है. उन्होंने कहा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले हर डॉक्टर को दो साल गांवों में काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टर भी एक साल अनिवार्य रूप से गांवों में काम करेंगे. साथ ही, इंटर्नशिप के लिए भी सरकार को कोई मजबूर नहीं करेगा.’

2012 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, हम 15 के लिए काम कर रहे

योगी ने कहा कि 1947 से 2012 तक 12 मेडिकल कॉलेज बने थे. पंद्रह नए मेडिकल कॉलेजों के लिए हम काम कर रहे हैं. सात नए मेडिकल कालेज इस दौरान खोल दिए गए हैं. हर जिले में लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी गई है. यह लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही है.

UP Chief Minister Yogi Adityanath in Lucknow: From 1947 to 2016, there were 12 government medical colleges in the state. Our government has taken up construction of 15 new medical colleges & 2 AIIMS between 2016-19. We plan to work on 15 more new medical colleges from 2020 pic.twitter.com/22iVNFFnix

