UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसके लिए आज यानी 14 जनवरी से नामांकन (Nominations for UP Assembly Polls 2022) का दौर शुरू हो चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए रुपये और शराब वितरण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं. इसी के तहत उत्तर प्रदेश में हुई कार्रवाई के दौरान 4200 लीटर से ज्यादा शराब (Liquor Seized in UP) जब्त की गई है.Also Read - UP Assembly Election 2022: यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन होगा शुरू, जानिए गाइडलाइंस

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने के लिए चल रहे प्रवर्तन अभियान के दौरान 4248 लीटर शराब जब्त की है. विभाग ने इस दौरान 85 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 191 प्राथमिकी दर्ज की हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि अभियान के दौरान दो वाहनों भी जब्त किए गए हैं. Also Read - UP Election 2022: इन तीन सीढ़ियों के सहारे CM की कुर्सी तक पहुँचने की फिराक में अखिलेश

आबकारी आयुक्त सेंथिल सी. पांडियन ने कहा कि आबकारी और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने हाथरस में 11 और 12 जनवरी को संतोष कुमार के पास से अवैध शराब की 267 बोतल बरामद की हैं. बरामद शराब दिल्ली और हरियाणा में बिक्री के लिए थी. Also Read - UP Assembly Election 2022: SP-RLD गठबंधन ने जारी की 29 उम्मीदवारों की लिस्‍ट, देखें यहां

एक संयुक्त टीम ने उन्नाव से अवैध शराब के निर्माण के लिए अन्य सामग्री के अलावा 3040 लीटर स्प्रिट वाले 15 ड्रम, 7245 क्वार्टर वाले 161 क्रेट अवैध शराब ब्रांड, 2000 खाली आधे मैकडॉवेल नंबर 1 ब्रांड की बोतलें बरामद की हैं. एक अवैध शराब फैक्ट्री की पहचान की गई और दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

तीसरी घटना में फर्रुखाबाद से 68 हजार 400 बोतल के ढक्कन बरामद किए गए हैं. आबकारी विभाग अवैध शराब निर्माण में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है.

(इनपुट – आईएएनएस)