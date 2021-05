Uttar Pradeh, Unnao, UP, UP Police, lockdown, Unnao police, UP NEWS: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर की लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस की कथित पिटाई और प्रताड़ना से मौत हो गई. इस मामले में आरोपी आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और एक होमगार्ड की सेवा समाप्त कर दी गई है. परिवार की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. दो सिपाही और एक होमगार्ड को नामजद किया गया है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है. Also Read - Karnataka Lockdown Extension: कर्नाटक में लॉकडाउन सात जून तक बढ़ाया गया, यहां देखें नई गाइडलाइन

पुलिस ने शनिवार को बताया कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज की गई है जिसमें सिपाही विजय चौधरी और सीमावत तथा होमगार्ड सत्यप्रकाश को नामित किया गया है. प्राथमिकी में मृतक के परिजन का आरोप है प्रभारी निरीक्षक के सामने किशोर को पीट-पीट कर मार डाला गया.

उन्नाव में एक सब्ज़ी विक्रेता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लॉकडाउन में सब्ज़ी बेचने के​ लिए विक्रेता की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. परिवार ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

वहीं, उन्नाव के एएसपी ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एक व्यक्ति को थाने लाया गया, थाने में उसकी तबियत खराब हुई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई. वादी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. दो आरक्षी और एक होमगार्ड को नामजद किया गया है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है.

लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एक व्यक्ति को थाने लाया गया, थाने में उसकी तबियत खराब हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। वादी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। दो आरक्षी और एक होमगार्ड को नामजद किया गया है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है: उन्नाव के एएसपी

घटना शुक्रवार शाम उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के मोहल्ला भटपुरी इलाके में हुई जहां 17 वर्षीय फैसल घर के बाहर सब्जी बेच रहा था. आरोप है कि कस्बा चौकी पुलिस के सिपाही ने फैसल को पकड़ लिया और कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे डंडे से पीटते हुए थाने ले गया, जहां किशोर की मौत हो गई. पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर लखनऊ रोड चौराहे पर जाम लगा दिया. पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि फैसल की मौत के मामले में आरोपी सिपाही विजय चौधरी और सीमावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और होमगार्ड सत्यप्रकाश को सेवा से अवमुक्त कर दिया गया है.