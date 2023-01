सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरित मानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज

Uttar Pradesh, FIR, UP, Samajwadi Party, Swami Prasad Maurya, Ramcharitamanas,: उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरित मानस पर उनकी टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 क (धार्मिक भावनाओं को भड़काना), 298 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना) और 153 क (धार्मिक आस्था पर हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मुकदमा लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र के ऐशबाग निवासी शिवेन्द्र मिश्र की तहरीर पर दर्ज किया गया है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गत 22 जनवरी को मौर्य द्वारा मीडिया को दिया गया बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करता है.

वहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा, एक नए नवेले नेता(स्वामी प्रसाद मौर्य) जो कई घाटों का पानी पीकर सपा में गए हैं वहां अखिलेश यादव के भोंपू बने हुए हैं. इन्होंने रामचरितमानस पर जो बयान दिया, उसके बाद अखिलेश यादव का इसपर चुप रहना उत्तर प्रदेश के के माहौल को खराब करने का एक प्रयास है.

इस बीच, लखनऊ स्थित ‘लेटे हुए हनुमान’ मंदिर में मौर्य के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है. मंदिर के बाहर एक बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा है, ”अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित.

रामचरित मानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत शिवेंद्र मिश्रा ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 153a, 295A, 298, 504 505(2)के तहत केस दर्ज किया गया है.