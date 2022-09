उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के बर्रा इलाके में स्थित दो मंजिला इमारत में गुरुवार को भीषण आग लग गई. पुलिस के मुताबिक, इमरात की पहली मंजिल पर एक कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा था. वहां से दमकल विभाग के कर्मियों ने कम से कम दो दर्जन विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने बताया कि पहली नजर में लगता है कि आग इमारत के तहखाने में आग लगी. बिल्डिंग में करीब 25 विद्यार्थी फंस गए.Also Read - 'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन करने पर 75 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

UP| Fire broke out in the trash at the basement of a building; we’re investigating the reason behind it. The building had three floors with a hospital, coaching & an office each; all 25 people evacuated safely. No injuries reported, fire is under control: Kanpur DCP South P Kumar pic.twitter.com/OLUZmWokBA

