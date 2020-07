शाहजहांपुर: उत्‍तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिले के वाजिद खेल मोहल्ले में शुक्रवार सुबह बरामदे में सो रहे एक परिवार के ऊपर दीवार गिर जाने के कारण मलबे में दबकर मां और चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया. Also Read - Sachin Pilot News: अशोक गहलोत के साथ काम नहीं करना चाहते सचिन पायलट, बहुमत साबित करने की दे चुके हैं चुनौती

वहीं, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और घायल बच्चे के समुचित इलाज के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने और इस हादसे में घायल बच्चे का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं. Also Read - Vizag Fire: विशाखापत्तनम में फार्मा कंपनी में लगी आग, एक कर्मचारी घायल

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली अंतर्गत वाजिद खेल मोहल्ले में रहने वाली शबनम अपने घर में बने कमरे के बाहर फर्श पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी. शुक्रवार सुबह बंदरों ने पड़ोसी की दीवार गिरा दी. Also Read - एसपी को फोन कर बोला- 'आनंद क्या हाल, मैं विधानसभा अध्यक्ष बोल रहा हूं', फिर जो हुआ उसे नहीं भूलेगा युवक

Shahjahanpur: Five members of a family died after a wall of their neighbouring house collapsed on them last night, in Kotwali police station area last night. DM Indra Vikram Singh says, “The Chief Minister has announced an ex gratia of Rs 4 lakhs for the family.” pic.twitter.com/esVs4O786v

— ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2020