UP, Mau, Accident, Car Accident: उत्‍तर प्रदेश में कल रात में मऊ के दोहरीघाट इलाके में एक बड़ा कार एक्‍सीडेंट हुआ है, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, कल शनिवार को देर रात मऊ के दोहरीघाट इलाके में एक कार के सड़क से उछलकर एक खाई में गिर गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गई. घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - 'अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा यूपी चुनाव, तो मैं BJP से नहीं करूँगा गठबंधन'

जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक महिला और चार बच्चों की मौत हो गई. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. Also Read - Rajasthan: Bluetooth हेडफोन में अचानक हुआ धमाका, 28 साल के युवक की मौत

Five persons died & two injured in Mau’s Dohrighat area after a car went off the road & fell into a gorge late last night

UP CM Yogi Adityanath expressed grief over the incident & condolences to families of victims. CM has asked to assure proper treatment of the injured pic.twitter.com/4pNhEC1Jz7

— ANI UP (@ANINewsUP) August 8, 2021