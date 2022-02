UP Fourth Phase Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है. इसी कड़ी में 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के चुनाव का प्रचार सोमवार शाम को थम गया. चौथे चरण में बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. चौथे चरण में यूपी की जिन 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें लखनऊ (Lucknow), पीलीभीत (Pilibhit), लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri), सीतापुर (Sitapur), हरदोई (Hardoi), उन्नाव (Unnao), रायबरेली (Raebareli), फतेहपुर (Fatehpur) और बांदा (Banda) शामिल हैं. चौथे चरण के मतदान (UP Fourth Phase Election Update) के पहले बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है. यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं. शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं.Also Read - UP Polls 2022: 5वें चरण के मतदान में SP के सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार, किस पार्टी का क्या है आंकड़ा

