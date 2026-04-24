यूपी की तस्वीर बदलेगा गंगा एक्सप्रेसवे, किसानों से उद्योगों तक सबको मिलेगा फायदा

गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जो मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा. आइए जानते हैं इससे राज्य को क्या-क्या फायदे होंगे.

Published date india.com Published: April 24, 2026 7:09 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
यूपी की तस्वीर बदलेगा गंगा एक्सप्रेसवे, किसानों से उद्योगों तक सबको मिलेगा फायदा

यूपी में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे (Ganga Expressway) एक बड़ा कदम माना जा रहा है. मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह करीब 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली परियोजना है. यूपी में पश्चिम और पूर्व के बीच विकास का अंतर साफ-साफ दिखता था, लेकिन अब यह एक्सप्रेसवे उस दूरी को कम करने का काम करेगा. सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि रोजगार और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे.

पश्चिम और पूर्व यूपी के बीच दूरी होगी कम

अब तक पश्चिमी यूपी जहां मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर हैं विकसित माने जाते थे. लेकिन पूर्वी यूपी में संसाधन होने के बावजूद विकास की रफ्तार धीमी रही. गंगा एक्सप्रेस वे – इन दोनों हिस्सों को एक मजबूत कनेक्टिविटी देगा. इससे पूर्वांचल के लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वहां की मेहनत व संसाधन बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच पाएंगे. साथ ही, पश्चिम के उद्योगपतियों को पूर्व में निवेश करने के नए मौके मिलेंगे, जिससे संतुलित विकास संभव हो सकेगा.

उद्योग और लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बढ़ावा

बता दें किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई का बड़ा रोल होता है. जब सड़कें अच्छी होती हैं, तो सामान जल्दी और कम खर्च में पहुंचता है. गंगा एक्सप्रेस वे बनने से ट्रांसपोर्ट का समय घटेगा और लागत भी कम होगी, जिससे उद्योगों को फायदा मिलेगा. सरकार की योजना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक हब, वेयरहाउस और छोटे उद्योगों के क्लस्टर विकसित किए जाएं. अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो यूपी एक मजबूत औद्योगिक केंद्र बन सकता है और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है.

किसानों को भी बड़ा फायदा

इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा असर किसानों पर भी देखने को मिलेगा. अक्सर किसानों को अपनी फसल सही समय पर बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत होती है, जिससे उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता. लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे के जरिए खेत से मंडी तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा. अगर इसके साथ कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनाई जाती हैं, तो किसानों की आमदनी बढ़ सकती है और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सकेगा.

निवेश, रियल एस्टेट पर भी असर

एक्सप्रेसवे का असर सिर्फ यात्रा और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रियल एस्टेट और निवेश पर भी पड़ेगा. जहां-जहां से यह सड़क गुजरेगी, वहां जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और नए शहर विकसित हो सकते हैं. इसके अलावा, यह परियोजना निवेशकों को भी यह संदेश देती है कि यूपी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. हालांकि, इसके साथ यह जरूरी है कि सरकार संतुलित विकास, पारदर्शिता और पर्यावरण का ध्यान रखे. कुल मिलाकर, गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के लिए एक ऐसी पहल है, जो आने वाले समय में राज्य की पहचान को पूरी तरह बदल सकती है.

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