उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में लापता होने के छह दिन बाद, एक गड्ढे से 13 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया है. इसके बाद आरोपी को पुलिस ने अरेस्‍ट कर लिया है. आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. Also Read - Tripple Murder: बुलंदशहर में शख्स की सनक, हथौड़े से कूचकर की पत्नी और बेटियों की हत्या

बुलंदशहर के एसएसपी संतोष सिंह ने कहा, 28 फरवरी को पिता ने अपनी 13 साल की बेटी के गायब होने के शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि हरेंद्र ने उसका अपहरण कर लिया है. कल मंगलवार को पीड़िता का शव आरोपी के घर बरामद हुआ था और आज 7:30 बजे हमने उसे हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - Noida में लूटपाट करने वाले 11 बदमाशों के दो गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों का सामान बरामद

SSP संतोष सिंह ने कहा, जांच के दौरान आरोपी ने स्‍वीकार किया है कि लड़की पानी पीने के लिए उसके घर आई थी. तभी उसने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की. जब वह मदद के लिए चिल्‍लाई तो उसने उसे मार दिया और अपने घर के परिसर में उसकी बॉडी को दफना दिया.

बता दं कि लड़की के परिवार ने दावा किया है कि उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद उसे मार दिया गया और उसके शव को एक गड्ढे में दफना दिया गया. पुलिस के अनुसार, सिरौरा गांव की रहने वाली लड़की 25 फरवरी को अपनी मां और बहन के साथ खेत में काम करने गई थी. काम करते समय उसे प्यास लगी और वह पानी मांगने के लिए पास के एक घर में गई. जब वह नहीं लौटी, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली. उन्होंने उसे खेत के पास वाले घर पर भी खोजा, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक शराबी युवक मिला. अनूपशहर थाने में 28 फरवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी.

A girl found dead in agricultural field in Aligarh

“Victim went out to get grass. Family started looking for her after she didn’t return home for few hours & found her body in field. Body sent for post mortem. We’ve formed 5 teams for investigation. Probe on,” said police(28.02) pic.twitter.com/7elNYqioDA

— ANI UP (@ANINewsUP) February 28, 2021