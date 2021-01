UP, Gonda, Medical student, kidnapping गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक डॉक्‍टर के बेटे का मंगलवार को तब अपहरण कर लिया गया, जब वह एक लड़की का कॉल आने के बाद उससे मिलने गया था. अपहरणकर्ताओं ने 22 जनवरी तक 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है और धमकी दी है कि पैसे नहीं मिलने पर हत्या कर दी जाएगी. Also Read - UP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादीशुदा का दूसरे से रिश्‍ता अपराध है, यह ‘लिव इन रिलेशन’ भी नहीं

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि गौरव के आखिरी मोबाइल फोन की लोकेशन सोमवार शाम को लखनऊ रोड पर थी. तब से उसका फोन स्विच ऑफ है. उसके एक सहपाठी ने कहा कि गौरव सोमवार दोपहर को कैंपस से निकला था. उसके पास किसी लड़की का फोन आया था.

गोंडा जिले के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के 21 साल के बेटे अपहरण के बारे में एसपी शैलेश पांडे के मुताबिक, गौरव हलधर गोंडा के हरिपुर इलाके में एक प्राइवेट कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल एंड सर्जरी (बीएएमएस) कर रहा है और कैंपस हॉस्टल में रह रहा था, जब उसका अपहरण कर लिया गया. अपहरणकर्ताओं ने 22 जनवरी तक 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है. पैसे नहीं मिलने पर हत्या की धमकी दी है.

He had said that he will come back after meeting the caller. He didn’t return for a very long time but his roommate didn’t inform anyone. Police was informed of this the next afternoon. FIR was registered, 6 teams are investigating the matter: Gonda SP (19.01.2021) https://t.co/VmZAb0VZMP pic.twitter.com/WwaHsbLZPk

