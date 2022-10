UP, derailment, trains, Kanpur-Prayagraj, goods train, Railway, train Accident, Indian Railway, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में आज रविवार को एक ट्रेन हादसा हुआ है.एक मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए (goods train`s 29 wagons derail) हैं. यह एक्सीडेंट कानपुर-प्रयागराज सेक्शन (Kanpur-Prayagraj section) के बीच फतेहपुर के पास रामवा स्टेशन पर (train derail at Ramwa station near Fatehpur) हुआ है.Also Read - मकान में आग लगने से उत्तर प्रदेश के पूर्व IG की मौत, पुलिस घर पहुंची तो पूरा परिवार मिला था बेहोश

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतरने कारण 20 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही की बहाली लिए तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही ट्रेनों के ट्रैफिक की फिर से शुरुआत हो जाएगी. Also Read - पश्चिम रेलवे ने भीड़ के मद्देनजर प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए की

UP | 29 wagons of a goods train derail at Ramwa station near Fatehpur (Kanpur-Prayagraj section). The movement of 20 trains is affected due to train derailment; restoration work underway pic.twitter.com/ZBbFH9ZTNJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 23, 2022