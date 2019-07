लखनऊ. उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसके रिश्तेदारों के साथ रविवार को हुए हादसे से उठे सियासी बवाल ने यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हादसे के बाद से ही जहां एक तरफ मानवाधिकार एजेंसियां पीड़िता और उसके वकील की हालत को लेकर सवाल उठा रही हैं, वहीं राजनीतिक दल इस दुर्घटना को सोची-समझी साजिश बताते हुए भाजपा और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं. इन सबके बीच दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच गंभीरता से कराने को लेकर भी सवाल उठे, तो यूपी पुलिस को मामले से ‘पीछा छुड़ाने’ का मौका मिल गया. सोमवार को दिन में यूपी पुलिस के डीजीपी ने दुर्घटना की जांच को लेकर कहा था कि अगर पीड़िता की मां या अन्य परिजन चाहेंगे तो वे सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं. बाद में सियासी हमले तीखे हुए तो देर रात प्रदेश सरकार ने इसकी औपचारिक पहल कर दी.

रेप पीड़िता के एक्सीडेंट पर कुमार विश्वास का ट्वीट, ‘वरना देश पर गर्व तो दूर यहां जीना भी दूभर होगा’

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता की रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपेने की सोमवार देर रात सिफारिश कर दी. प्रधान गृह सचिव अरविंद कुमार ने बताया, ‘‘(उप्र)सरकार ने रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना में आईपीसी की धारा 302,307, 506,120 के तहत दर्ज अपराध संख्या 305/2019 की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. इस बारे में एक औपचारिक अनुरोध भारत सरकार को भेजा गया है.’’ इससे पहले, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने संवाददाताओं से कहा था कि अगर पीड़िता की मां या अन्य कोई रिश्तेदार अनुरोध करेंगे, तो राज्य सरकार रायबरेली में हुई इस दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने को तैयार है. वहीं, दिन में प्रदेश पुलिस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की दुर्घटना के मामले में उनके परिवार की शिकायत के बाद भाजपा विधायक सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया.

Uttar Pradesh Government has sent a formal request to Government of India to transfer the Unnao rape survivor’s road accident case to CBI pic.twitter.com/TK0TvXxBE9

— ANI UP (@ANINewsUP) July 30, 2019