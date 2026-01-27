  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Up Government Employees Property Declaration Manav Sampada Portal Asset Disclosure Movable Immovable Property

यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को आखिरी चेतावनी, 31 JAN तक कर लें ये काम वरना... जनवरी की सैलरी रुकेगी और प्रमोशन भूल जाओ

यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

Published date india.com Published: January 27, 2026 8:59 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
cm yogi

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए चल-अचल संपत्ति (movable and immovable property) का विवरण ऑनलाइन जमा करने की सख्त अनिवार्यता लागू की है. यह निर्देश मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर लागू होता है, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है.

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य

यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली, 1956 के नियम-24 और संबंधित सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है.  प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष अपनी, पत्नी/पति और आश्रित परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों (जैसे भूमि, मकान, वाहन, बैंक बैलेंस, निवेश, आभूषण आदि) का पूरा ब्योरा देना होता है. यह पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड

कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य है. प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी (अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी विभागों में) प्रभावित हैं.

ढील नहीं देने का साफ निर्देश

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार किसी भी तरह की ढील नहीं देने का साफ निर्देश दिया है. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के आदेशानुसार यदि 31 जनवरी 2026 तक विवरण अपलोड नहीं होता, तो फरवरी 2026 में जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा. आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल अपडेटेड कर्मचारियों का ही वेतन जारी हो.

हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में ऐसे कर्मचारियों का नाम शामिल नहीं किया जाएगा. इससे प्रमोशन स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है. इसे सेवा नियमों के तहत प्रतिकूल आचरण माना जाएगा, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के तहत हो सकती है.

विभागाध्यक्षों, नोडल अधिकारियों को भी निर्देश

पोर्टल और प्रक्रियामानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद “Property Details” या “Property Declaration” विकल्प चुनकर संपत्ति का प्रकार, स्थान, मूल्य आदि दर्ज करना होता है. विभागाध्यक्षों, नोडल अधिकारियों को अधीनस्थों से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

भ्रष्टाचार पर लगाम, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता

पोर्टल 1 जनवरी 2026 से सक्रिय है. यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. कर्मचारियों को सलाह है कि समय रहते विवरण अपडेट कर लें, वरना वेतन-और पदोन्नति जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. इस काम के जरिए सरकार के पास उसके कर्मचारियों का सीधा ब्योरा दर्ज होगा.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.