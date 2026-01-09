  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Up Government Has Banned The Sale Of Non Vegetarian Food In Ayodhya Know Gov Take Decision

UP के इस शहर में नॉनवेज बेचने पर लगी पाबंदी, ऑनलाइन भी नहीं होगी डिलीवरी; नियम नहीं माना तो...

Non Veg Banned In Ayodhya: भगवान राम की नगरी अयोध्या के इन क्षेत्रों में सरकार ने नॉनवेज बेचने पर पाबंदी लगा दी है.

Published date india.com Updated: January 9, 2026 7:46 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Non Veg Banned In Ayodhya
Non Veg Banned In Ayodhya

Non Veg In Ayodhya : भगवान राम की नगरी अयोध्या में नॉनवेज बेचने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है. प्रशासन के आदेश के अनुसार अब राम मंदिर और पंचकोशी मार्ग के आस पास मांसाहारी खाने के ब्रिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. इतना ही नहीं इसकी ऑनलाइन डिलीवरी पर भी पूरी तरह से बैन कर दिया है. इसको लेकर प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है की नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. ये आदेश पर्यटकों को नॉनवेज परसोने की शिकायतों के बाद लिया गया है.

नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से बैन  

सरकार ने ये आदेश धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए किया गया है. इसके बाद इन इलाकों में नॉनवेज की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार ने अपने आदेश में बताया है की ये फैसला होटल, ढाबे और दुकानों के साथ ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर के लिए भी लिया गया है. ऐसे में नानवेज खाने की ना तो ऑर्डर लिया जाएगा और ना ही डिलीवरी होगी. 

क्यों लिया गया ये फैसला?

हाल ही में स्थानीय प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी की यात्रियों को होटलों, गेस्ट हाउसों और होन स्टे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए नॉनवेज खाना परोसा जा रहा था. ऐसे में धार्मिक मर्यादाओं को देखते हुए सरकार ने अब इसपर रोक लगा दिया है.

नियमों का उल्लघंन किया तो….

सरकार के आदेश के अनुसार, अयोध्या धाम और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के अंदर मौजूद सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, दुकानें, गेस्ट हाउस और होम-स्टे में नॉनवेज भोजन पकाने, बेचने या परोसने बैन लगा दिया है. साथ ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि वे इन क्षेत्रों में नॉनवेज सामग्री की डिलीवरी न करें. इसके साथ ही प्रशासन ने इसकी जानकारी होटल संचालकों, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को भी दे दी है. नियमों का पालन ना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन इस आदेश की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. ऐसे में लापरवाही करने पर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.