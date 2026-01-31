  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Up Government Makes Aadhaar Verification Mandatory For Land Registration Know Details

योगी सरकार का बड़ा फैसला! 1 फरवरी से बिना आधार नहीं कर पाएंगे ये काम, जानिए पूरी डिटेल

UP Land Registry Rule: यूपी सरकार ने जमीन खरीद से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमो में बड़ा बदलाव किया है. अब रजिस्ट्री करना के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.

Published date india.com Published: January 31, 2026 4:24 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Land Registry New Rules Uttar Pradesh
Land Registry New Rules Uttar Pradesh

UP Land Registry Rule: यूपी सरकार ने जमीन खरीद से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी. इस फैसले को लेकर सरकार का मनाना है की इससे संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था पहले ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी. 1 फरवरी से आधार वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. सरकार ने उम्मीद जताया है की इसके जरिए जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आएगी. आधार आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे फर्जी रजिस्ट्रियों और स्कैमर्स के जरिए होने वाले घोटलों पर रोक लगेगी.

ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली लागू

सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी, 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है. नई प्रणाली के तहत, पंजीकरण के समय खरीदारों, विक्रेताओं और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा. उन्होंने आगे बताया कि, आधार-आधारित सत्यापन से पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी और राज्य भर में भूमि और संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी.

नया जमीन रजिस्ट्री नियम क्या है?

जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा ये बदलाव 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा. यह फैसला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 69 के तहत लिया गया है. सरकार ने ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 में संशोधन किया है. अब जमीन की रजिस्ट्री के समय आधार नंबर के जरिए पहचान की जाएगी. पहचान के लिए ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-हस्ताक्षर का उपयोग होगा. रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, सभी पक्षकार और गवाहों की पहचान डिजिटल तरीके से जांची जाएगी. यह व्यवस्था सभी उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों में लागू होगी और इसके लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

इससे क्या फायदा होगा?

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री को रोकना है. आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच से गलत व्यक्ति जमीन अपने नाम नहीं करवा पाएगा. इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी. फर्जी कागज, धोखाधड़ी और संपत्ति विवाद कम होंगे. जब पहचान पक्की होगी, तो कोर्ट में चलने वाले जमीन से जुड़े मामलों की संख्या भी घटेगी. डिजिटल सिस्टम मजबूत होगा और लोगों के संपत्ति अधिकार सुरक्षित रहेंगे. यह कदम राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस मिशन को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा और आम नागरिकों को सुरक्षित और आसान रजिस्ट्री सेवा मिलेगी.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.