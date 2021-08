UP Lockdown News: उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन को अब सीमित कर दिया गया है. अब सिर्फ रविवार को ही बाज़ार बंद रहेगा. शनिवार को (UP Unlock News) बाज़ार खुलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है.Also Read - तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना के अलग-अलग वैरिएंट से बचना क्या संभव है, डाक्टर ने दिया जवाब

Movement of people allowed from 6 am-10 pm from Mondays to Saturdays, with effect from 14th Aug. People will mandatorily need to wear masks, observe social distancing & use sanitsier. Sunday lockdown/Corona Curfew to continue: Awanish K Awasthi, Addl Chief Secy, Home, Govt of UP pic.twitter.com/gvYRCvGl23

