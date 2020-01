लखनऊ: लखनऊ में क्लॉक टावर पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान अपने बच्चों को भी प्रदर्शन स्थल पर लाने वाले प्रदर्शनकारियों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने नोटिस भेजा है. सीडब्ल्यूसी ने ऐसे अभिभावकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बच्चों को प्रदर्शन स्थल से तत्काल घर भेजें.

Lucknow: A court of child welfare committee has ordered that the children joining in the protest at Ghanta Ghar, against #CitizenshipAmendmentAct, should be removed from the spot and sent home, with immediate effect.

