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योगी सरकार का बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों की सैलरी में किया गया इजाफा, जानिए पूरी डिटेल
UP Salary Hike: यूपी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है.इसके साथ में EPF, ESI जैसी सुविधाएं और नई भर्ती व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.
UP Salary Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स पर काम करने वाले करीब 2 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनकी सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यह बढ़ोतरी करीब 8 हजार से 11 हजार रुपये तक की है. इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जो लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे थे और बेहतर सैलरी की मांग कर रहे थे.
किन कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी
इस फैसले के तहत कई पदों पर काम करने वालों की सैलरी में बड़ा बदलाव किया गया है. अब चपरासी और चौकीदार को 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रांसलेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर को अब 14 हजार की जगह 23 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा सीनियर प्रोग्रामर की सैलरी बढ़ाकर 37,400 रुपये तक कर दी गई है. नई सैलरी अप्रैल से लागू होगी.
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सैलरी के साथ मिलेगी अतिरिक्त सुविधा
सरकार ने सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि कर्मचारियों को कुछ और फायदे भी दिए हैं. अब उन्हें EPF यानी प्रोविडेंट फंड में 13% का योगदान मिलेगा. साथ ही ESI यानीये स्वास्थ्य बीमा के लिए 3.25% का योगदान भी दिया जाएगा. इससे कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा और इलाज जैसी सुविधाओं में मदद मिलेगी, जो पहले सीमित थी.
बजट में भी किया गया बड़ा इजाफा
इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने बजट भी बढ़ाया है. विभाग के लिए 426 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं, जिससे कुल बजट 2,223.84 करोड़ रुपये हो गया है. यह फैसला विधानसभा में घोषित किया गया था. इससे साफ है कि सरकार इस योजना को गंभीरता से लागू करना चाहती है और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने पर ध्यान दे रही है.
भर्ती में पारदर्शिता
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को साफ और आसान बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन (UPCOS) बनाया है. अब सभी भर्ती इसी के जरिए होगी. पहले अलग-अलग एजेंसियां भर्ती करती थीं, जिससे कई बार कर्मचारियों को परेशानी होती थी. इसके अलावा अब आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण भी लागू किया गया है. इसमें SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण मिलेगा. इससे ज्यादा लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा.
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