Kafeel Khan News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के लगभग 12 घंटे बाद मंगलवार रात डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया. डॉ. कफील के वकील इरफान गाजी ने बताया कि मथुरा जेल प्रशासन ने रात करीब 11 बजे उन्हें यह सूचना दी कि डॉक्टर कफील को रिहा किया जा रहा है. उसके बाद रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया. जेल से रिहाई के बाद कफील ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला. Also Read - NSA के तहत जेल भेजे गए डॉ. कफील खान रिहा, हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी को बताया था गैरकानूनी

Dr Kafeel Khan released from Mathura jail following conditional bail granted to him by Allahabad High Court. Also Read - ताजिया जुलूस केस: इंदौर में पूर्व पार्षद समेत 5 लोग NSA के तहत भेजे गए जेल

He was booked under National Security Act & arrested from Mumbai in Jan this year for his alleged provocative speech at AMU in Dec 2019 during anti-CAA protests. pic.twitter.com/V0kXf7TkkJ Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील की NSA के तहत हिरासत को 'गैरकानूनी' बताया, तुरंत रिहाई के दिये आदेश

— ANI UP (@ANINewsUP) September 1, 2020