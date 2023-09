UP Govt ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया, वकीलों की हड़ताल जारी रही

UP Govt, Advocate Protection Act: यूपी सरकार ( UP government) ने आज मंगलवार को राज्य में अलग अलग जिलों में चल रही वकीलों की हड़ताल के बीच एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी (3 member high-level committee) का गठन किया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में वकील पिछली 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ 30 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं.

यह समिति अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और आवश्यक एवं उचित कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. इस समिति में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे.

UP government has formed a 3 member high-level committee for the Advocate Protection Act. This committee will deliberate on various aspects of the Advocate Protection Bill and present its recommendations to the State Law Commission for necessary and appropriate action. Members… pic.twitter.com/9pGsYEGFKX

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 19, 2023