उत्‍तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्‍लॉक अध्‍यक्ष) और जिला पंचायत अध्‍यक्षों के लिए अच्‍छी खबर है. यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत सम्मेलन में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात का ऐलान करते हुए ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए हैं. यूपी की योगी आदित्‍यनाथ की सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जबकि क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय बढ़ाकर 11,300 रुपए प्रति माह कर दिया है. इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष का मानादेय भी बढ़ाकर 15,500 रुपए प्रति माह कर दिया है. इससे यूपी के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के 8 लाख 84 हजार 225 निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ होगा.

ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ा

ताजा खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मनादेय 9800 से बढ़ाकर 11,300 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14 हजार रुपए से बढ़ाकर 15,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया.

ग्राम पंचायत सदस्‍यों, क्षेत्र पंचायत सदस्‍य और जिपं सदस्‍यों का प्रति बैठक मानदेय भत्‍ता यह होगा

– सदस्य ग्राम पंचायत को हर बैठक में 100 रुपए मिलेंगे, एक साल में 12 बैठक होंगी.

– क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय प्रति बैठक 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बैठक, साल में 6 मीटिंग जरूरी

– जिला पंचायत सदस्य का मानदेय प्रति मीटिंग 1000 से 1500 रुपए किया. साल 6 मीटिंग जरूरी

– अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान इन तीनों के मानदेय में वृद्धि की जा रही है.

यूपी में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत: एक नजर में

जिला पंचायत अध्यक्ष: 75

जिला पंचायत सदस्य: 3121

क्षेत्र पंचायत प्रमुख: 826

क्षेत्र पंचायत सदस्य: 77788

ग्राम प्रधान: 58,189

ग्राम पंचायत सदस्य: 7,44,226

कुल संख्‍या : 8,84,225