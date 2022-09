UP IAS Officers Transfer List: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया है. आधिकारिक बयान के अनुसार शनिवार देर शाम हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीर नगर को नए डीएम मिले हैं. बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह को झांसी संभाग का प्रभारी आयुक्त नियुक्त किया गया है. गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को हरदोई का नया डीएम बनाया गया है. अविनाश सिंह, हरदोई डीएम, बाराबंकी के नए डीएम, जबकि संत कबीर नगर डीएम दिव्या मित्तल को मिर्जापुर का नया डीएम बनाया गया है.

भदोही के डीएम आर्यका अखौरी को गाजीपुर का नया डीएम बनाया गया है, जबकि मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल को आगरा का नया डीएम बनाया गया है. वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन को चंदौली का नया डीएम बनाया गया है. पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे को मथुरा का डीएम और मिजार्पुर के डीएम प्रवीण कुमार को पीलीभीत का डीएम बनाया गया है. अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त गौरांग राठी को भदोही का डीएम बनाया गया है.

Uttar Pradesh government, yesterday reshuffled 14 IAS officers, including district magistrates of 10 districts.

New District Magistrates were appointed in Hardoi, Barabanki, Mirzapur, Ghazipur, Agra, Chandauli, Mathura, Pilibhit, Bhadohi and Sant Kabir Nagar. pic.twitter.com/JrilF1Swqn

