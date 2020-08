लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का रविवार को फैसला किया. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने संजीत यादव के परिवार वालों के आग्रह पर मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है. Also Read - UP की कैबिनेट की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना संक्रमण से निधन, CM योगी ने दुख जताया

बता दें कि 22 जून को कानपुर के बर्रा निवासी संजीत का अपहरण कर लिया गया था. परिवार वालों ने 23 जून को बर्रा थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तीन दिन बाद मामले में अपहरण की धाराएं जोड़ी गई. इस मामले में ज्ञानेंद्र यादव उर्फ ईशू, कुलदीप गोस्वामी, नीलू सिंह, राम जी शुक्ला और प्रीति शर्मा को गिरफ्तार किया गया.

On request of Sanjeet Yadav's family,state govt has decided to recommend CBI (Central Bureau of Investigation) inquiry in Sanjeet's kidnapping case:Chief Minister's Office

Sanjeet was abducted,killed & his body was thrown in Pandu river by kidnappers on June 26-27,as per police

