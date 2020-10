देवरिया: उत्तरप्रदेश के माफियाओं से खाली कराई जा रही जमीन पर सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया की जनसभा से गरीबों के लिए ये बड़ा एलान किया. शनिवार को देवरिया और मल्हनी विधान सभा क्षेत्र की जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने सपा और बसपा पर भी जमकर हमला बोला. Also Read - Video: योगी बोले- सख्‍ती से रोकेंगे लव जिहाद, नहीं सुधरे तो रामनाम सत्‍य की यात्रा अब निकलेगी

योगी ने कहा, “अवैध तरीके से जुटाई गई माफियाओं की हर संपत्ति सरकार जब्त करेगी. व्यापारियों और उद्यमियों की जिन जमीनों पर पिछली सरकारों के समर्थन से गुंडों ने कब्जा कर लिया था, उसे मुक्त कराने के बाद व्यापारियों, उद्यमियों को वापस किया जाएगा. गुंडों के कब्जे से मुक्त कराई जा रही शेष जमीनों पर सरकार उन गरीबों के लिए आवास बनाएगी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है. Also Read - अखिलेश यादव का मायावती पर हमला, अब तो साबित हो गया है कि BSP ही BJP की बी टीम है

सीएम योगी ने कहा- समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगे और अराजकता कराने के लिए गुंडों की नई श्रृंखला तैयार कर रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा संभव नहीं है.” उन्होंने कहा, “दंगे की साजिश रचने वालों को जेल भेजेंगे. गुंडों और दंगाइयों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है.” Also Read - यूपी में बीजेपी के लिए अब पहली चुनौती अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, क्‍या बसपा का ग्राफ गिरेगा?

सीएम योगी ने कहा, सपा, बसपा अपने लिए जी रहे थे. सपा की सहानुभूति माफियाओं के साथ है और हमारी सहानुभूति जनता से. इसी लिए, हम गुंडों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा रहे हैं.”

Deoria: CM Yogi Adityanath addresses a public rally in support of BJP candidate Manoj Singh contesting from Malhani assembly seat, Jaunpur

“For us, entire country is one family. But for Congress, SP & BSP, their family is their country, they can’t see beyond that,” he said. pic.twitter.com/GTngbTMGhc

