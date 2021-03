UP Gram Panchayat Chunav 2021 Voting Dates: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की घोषणा हो गया है, इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि यूपी में किस जगह कब-कब चुनाव (UP Panchayat Chunav ke liye Kab-Kab Voting Hogi) होंगे. यूपी में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से शुरू (UP Panchayat Chunav Voting from 15 April) हो रहे हैं. पंचायत चुनाव चार चरणों में होंगे. यूपी में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से शुरू होंगे और इसके बाद 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. आखिरी मतदान 29 अप्रैल को होगा. इसके साथ ही पंचायत चुनाव का रिज़ल्ट 2 मई (UP Panchayat Chunav Result on 2nd May) को आ जाएगा. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी में पंचायत चुनाव से पहले 43 IPS अफसरों का ट्रांसफर, कौन कहां गया देखें पूरी लिस्ट

राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) द्वारा घोषणा के बाद पंचायत चुनाव कब कहाँ होंगे, इसकी लिस्ट भी आ गई है. राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लिस्ट भी जारी कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक 15 अप्रैल को पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा. इसके बाद 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिले में, 29 अप्रैल को तीसरे चरण में भी 20 जिले में और 29 अप्रैल को चौथे चरण में 17 जिलों में वोटिंग होगी. वहीं, 2 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021 Date Announced: चार चरणों में मतदान, 2 मई को आएंगे नतीजे

पहले चरण में इन 19 जिलों पर होंगे चुनाव (UP Panchayat Chunav First Phase Voting)

पहले चरण यानी 15 अप्रैल को 19 जिलों में मतदान होगा. बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, जौनपुर, भदोही, गाजियाबाद, रामपुर, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या में अपने गाँवों के प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान होगा. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav:राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी-ये लोग नहीं लड़ सकते ग्राम प्रधान का चुनाव

दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान (UP Panchayat Chunav Second Phase Voting)

19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी. ये जिले बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, बागपत, वाराणसी, प्रतापगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लखनऊ, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, इटावा, ललितपुर, आजमगढ़, चित्रकूट और महाराजगंज में मतदान होगा.

26 अप्रैल को तीसरे चरण में भी 20 जिलों में वोटिंग (UP Panchayat Chunav Third Phase Voting)

तीसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग होगी. इन जिलों में सिद्धार्थनगर, देवरिया, फिरोजाबाद, औरैया, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, बलिया, उन्नाव, मिर्जापुर, अमेठी, बाराबंकी, कानपुर देहात, शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, चंदौली, मुरादाबाद और बलरामपुर वोट डाले जाएंगे.

चौथे चरण में 29 अप्रैल को 17 जिलों में चुनाव (UP Panchayat Chunav Fourth Phase Voting)

चौथे चरण के तहत 19 अप्रैल को 17 जिलों में मतदान होगा. इस दिन संभल, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशांबी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर, और शाहजहांपुर जिले में लोग मतदान करेंगे.

इस दिन से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया (UP Panchayat Chunav Nomination Dates)

पंचायत चुनाव के लिए 3 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. 7 अप्रैल से दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन होंगे. इसके बाद तीसरे चरण के लिए 13 अप्रैल से और चौथे चरण के लिए 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी.