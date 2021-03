UP Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए घमासान तेज होने जा रहा है. आज सरकार ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची (UP Gram Panchayat Chunav Reservation List) जारी कर दी है. गाँवों में चुनावी चौपालें लगने लगी हैं. कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन कितना बड़ा दावेदार है, इसे लेकर खूब गहमा-गहमी है. ये चर्चा भी जमकर हो रही है कि कौन कितना खर्च कर सकता है. किसमें कितनी कुव्वत है. वहीं, चुनाव के दावेदारों ने भी गाँवों के लोगों के बीच बैठकें बढ़ा दी हैं. जनसंपर्क शुरू हो गया है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Reservation list Released For Unnao District: उन्नाव जिले की आरक्षण सूची हुई जारी, जानें किसे मिली कौन सी सीट, देखें LIST

वैसे तो अब ग्राम पंचायत जैसे चुनावों (UP Panchayat Elections) में भी खूब खर्च होने लगा है. प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च करते हैं. इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 150 रुपए से लेकर 4 हज़ार रुपए खर्च चुनाव लड़ सकते हैं. हाँ, इसके लिए चुनाव लड़ने वाले को गैर ज़रूरी खर्च से परहेज करना होगा. गैर ज़रूरी खर्च का मतलब गाड़ियों के काफिले से लेकर समर्थकों और होर्डिंग बैनर पर खर्च की जाने वाली रकम से है. हालाँकि चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा अब इस चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की गई है. चुनाव आयोग होने वाले खर्च पर नज़र भी रखता है.

नामांकन में इतने रुपए खर्च कर लड़ें चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav Nomination Fees)

यूपी के निर्वाचन आयोग के अनुसार- ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव (UP Gram Pradhan Chunav) लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 300 रुपए नामांकन करने में खर्च करने होंगे. क्षेत्र पंचायत चुनाव (UP Kshetra Panchayat Chunav) के लिए नामांकन भी 300 में ही हो जाएगा. नामांकन की सबसे कम राशि ग्राम पंचायत सदस्य (UP Gram Panchayat Sadasya Chunav) के लिए है. ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 150 रुपए खर्च करने होंगे. जिला पंचायत सदस्य (UP Zila Panchayat Sadasya Chunav) के लिए 500 रुपए में नामांकन भरा जाता है. इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख पद (UP Block Pramukh Chunav) के लिए 800 रुपए खर्च कर नामांकन प्रपत्र (Gram Panchayat Chunav Nomination) ले सकते हैं. इसके साथ ही इन पदों पर जमानत राशि भी निर्धारित की गई है, जो 500 से लेकर 4 हज़ार रुपए तक है.

इन वर्गों के लिए और भी कम खर्च (UP Gram Panchayat Chunav me ST, SC, OBC Ke liye Namankan Patra ki Fees)

ये भी बता दें कि अगर आप अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) या महिला वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो ऊपर दिए गए शुल्क से आधा शुल्क ही चुकाना होगा.

ये होगी खर्च की सीमा (UP Gram Panchayat Chunav me Adhiktam kharch ki seema)

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं. ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रत्याशी के लिए ये सीमा 2 लाख रुपए तक है. जिला पंचायत सदस्य के लिए डेढ़ लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 75 हज़ार, ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए 75 हज़ार है, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले शख्स को अधिकतम 10 हज़ार रुपए खर्च करने की अनुमति होगी.