UP Gram Panchayat Chunav 2021 Gorakhpur Reservation List: यूपी पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List) के लिए अधिकतर जिलों की आरक्षण सूची जारी हो गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के गृह जनपद गोरखपुर में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण (Gorakhpur Gram Panchayat Aarakshan List) सूची भी जारी हो गई है. इस लिस्ट को विकास भवनों और ब्लॉक पर लगा दिया गया है.

गोरखपुर ग्राम प्रधान चुनाव आरक्षण सूची (Gorakhpur Gram Pradhan Chunav Reservation List)

गोरखपुर में ग्राम प्रधान के कुल 1294 पद हैं. इन सभी के लिए आरक्षण सूची जारी हुई है. सामान्य (अनारक्षित) के लिए 437 सीटें दी गई हैं. सामान्य महिलाओं के लिए 208 सीट्स दी गई हैं. पिछड़ी जाति (Gorakhpur Gram Pradhan Chunav OBC Reservation List) के लिए 356 सीटें आरक्षित की गई हैं. अनुसूचित जाति (Gorakhpur Gram Pradhan SC Reservation List) के लिए 287 सीटें आरक्षित की गई हैं. जबकि अनुसूचित जनजाति (Gorakhpur Gram Pradhan ST Reservation List) के लिए 6 सीटें आरक्षित हुई हैं.

ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए ये है सूची (Gorakhpur Block Pramukh Reservation List)

ब्लॉक प्रमुख के लिए गोरखपुर जिले में कुल 20 पद हैं. इसके तहत सामान्य वर्ग (अनारक्षित) के लिए 7 सीटें रखी गई हैं. पिछड़ी जाति के लिए 6 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें रखी गई हैं.

क्षेत्र पंचायत सदस्य की सूची (Gorakhpur Kshetra Panchayat Sadasya Reservation List)

क्षेत्र पंचायत सदस्य की पंचायत चुनाव आरक्षण सूची भी जारी हो गई है. गोरखपुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 1700 पद हैं. इनमें से सामान्य (अनारक्षित) के लिए 572 सीटें रखी गई हैं. सामान्य महिलाओं के लिए 272 सीटें, पिछड़ी जाति के लिए 449 सीटें, अनसूचित जाति के लिए 405 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रखी गई हैं.

ग्राम पंचायत सदस्य की सूची (Gorakhpur Gram Panchayat Sadasya Reservation List)

ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव के लिए गोरखपुर में कुल 16,372 पद हैं. इनमें से सामान्य (अनारक्षित) के लिए 6,193 सीटें रखी गई हैं. सामान्य महिलाओं के लिए 2, 502 सीटें रखी गई हैं. पिछड़ी जाति को 3, 640 सीट मिली हैं. अनसूचित जाति के लिए 3, 996 सीटें रखी गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें रखी गई हैं.