UP gram Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बसपा (BSP) भी जीत के लिए पूरे दम-खम के साथ नई रणनीति बनाने में लग गई है. चुनाव को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP supremo mayawati) ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है. माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इस चुनाव में पूरी दमदारी से मैदान में उतरने वाली है.

2015 की तरह इस साल भी जीत दर्ज करने उतरेगी BSP

बताया जा रहा है कि मायावती पार्टी के सभी मुख्य जोन इंचार्जों के साथ मीटिंग करेंगी और पंचायत चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति बनाएंगी. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ें जाएं. गौरतलब है कि 2015 के पंचायत चुनाव में बीएसपी को जिला पंचायत सदस्य चुनाव में शानदार जीत मिली थी. इसलिए पार्टी इस बार भी जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारने वाली है. जल्द ही पार्टी द्वारा तय प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी.

कांशीराम जयंती की तैयारी में जुटी बसपा

बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती 15 मार्च को है. इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मण्डलीय स्तर पर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं. मण्डल स्तर पर कांशीराम जयंती (Kanshiram Jayanti) मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इन कार्यक्रम में बसपा पदाधिकारी, सांसद-विधायक, एमएलसी और भी कई जिम्मेदार कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं.

माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंचायत चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद मायावती राजधानी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी.