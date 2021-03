UP Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है. इसके साथ ही सभी जिलाधिकारी 27 मार्च यानि आज से अपने-अपने जिले के लिए चुनाव की सूचना जारी करेंगे और शनिवार से ही सभी जिलों में नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू हो जाएगा. ग्राम प्रधान, ग्राम और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर होगा. Also Read - UP Gram Panchayat Election 2021: टल जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, ये है वजह, जानिए कब होगी परीक्षा...

जानिए मुख्य बातें….. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021 Voting Dates: यूपी में कब कहां है वोटिंग, पंचायत चुनाव के पहले फेज़ के नामांकन से लेकर मतदान तक, जानें पूरी डिटेल

इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र की बिक्री, नामांकन दाखिला, उसकी जांच, वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन का काम जिला मुख्यालयों पर होगा और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना व परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय के तय मतगणना स्थल पर होगी. वहीं, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना विकास खण्ड के मतगणना स्थल पर व परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर होगी. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी में पंचायत चुनाव से पहले 43 IPS अफसरों का ट्रांसफर, कौन कहां गया देखें पूरी लिस्ट

नामांकन के दिन भीड़ रोकने के निर्देश

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दिनों में उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को विकास खण्ड मुख्यालय से दो सौ मीटर की परिधि से बाहर ही रोक दिया जाएगा. इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं. आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेण्ट, प्रस्तावक और सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए.

नामांकन की जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायता के लिए आने की अनुमति दी जाए लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस बारे में कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाए.

इसके अलावा नामांकन करने के लिए विकास खण्ड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्रित न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए. इसके लिए दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाया जाए.