UP Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List Baghpat: उत्‍तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021 ) के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नए सिरे से तय किए गए पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची जारी कर दी गई है. आज कई जिलों की लिस्ट जारी की गई. इस नई सूची में आधे से अधिक ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदल जाने की संभावना है. Also Read - UP Gram Panchayat Election 2021: यहां देखें बलिया जिले की Reservation List, किसे मिली कौन-सी सीट

महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों (UP Gram Panchayat Chunav Reservation List) के आवंटन की सूची का यह इंतजार आज पूरा हो जाएगा. इससे पहले लोग कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी नहीं इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई दिनों से विकास भवन, डीपीआरओ ऑफिस से लेकर ब्‍लॉक मुख्‍यालयों तक के चक्‍कर लगा रहे थे. Also Read - UP Gram Panchayat Election 2021: यहां देखें मैनपुरी जिले की Reservation List, जानें किसे मिली कौन सी सीट

आइए जानते हैं बागपत ग्राम पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट (Bagpat Reservation List) Also Read - UP Gram Panchayat Election 2021: ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नई Reservation List जारी, यहां देखें दिशा-निर्देश

बागपत जिले के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए रिजर्वेशन लिस्ट सामने आ गई है. जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हो गई है. शनिवार को बागपत के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए रिजर्वेशन लिस्ट सामने आ गई है.

बागपत के डीएम राजकमल यादव ने आरक्षण की अनंतिम सूची जारी करते हुए बताया कि कुल 4098 पदों के लिए आरक्षण प्रकाशित किया गया है. जिस पर 23 मार्च तक बीडीओ, डीपीआरओ व डीएम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं. डीपीआरओ कार्यालय रविवार को भी खुला रहेगा.

यहां देखें UP Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List Baghpat: