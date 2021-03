UP Gram Panchayat Chunav 2021:उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) में लखीमपुर खीरी के लिए नई आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन ने 2015 को बेस ईयर मानते हुए 20 मार्च को पंचायत चुनाव की लिस्ट चस्पा कर दी. नई लिस्ट के हिसाब से जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और BDC की स्थिति में बदलाव देखे जा सकते हैं. Also Read - UP Gram Panchayat Election 2021: ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नई Reservation List जारी, यहां देखें दिशा-निर्देश

प्रशासन ने बीती देर रात करीब 2.00 बजे आरक्षण सूचा जारी की. बताया जा रहा है कि लिस्ट जारी होते ही कई संभावित प्रत्याशियों का मुंह उतर गया है. पिछला आरक्षण जारी होने के बाद वे चुनाव की तैयारियों में लग गए थे. प्रचार-प्रसार भी चालू कर दिया गया था. लेकिन नई लिस्ट जारी होने के बाद सीटें बदल गईं और उनके चहरों पर मायूसी देखी जा सकती है.

यहां देखें लखीमपुर खीरी की नई आरक्षण सूची