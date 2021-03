UP Gram Panchayat Chunav 2021 Shahjahanpur Reservation list: यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का ऐलान हो गया है. लगभग सभी जिलों की ग्राम पंचायत सीटों के लिए आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है. कई जिलों के साथ ही शाहजहांपुर जिले के लिए ग्राम पंचायत सीटों के लिए आरक्षण सूची (UP Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List) जारी कर दी गई है. ये सूची ब्लॉक मुख्यालय (Shahjahanpur Block) पर चिपकाई गई है. शाहजहांपुर में 1069 सीटें हैं. इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 136, अनुसूचित जाति महिला के लिए 74, ओबीसी के लिए 189, ओबीसी महिला के लिए 99 सीट आरक्षित की गई हैं. वहीं, महिलाओं के लिए 189, 382 सीटें सामान्य यानी अनारक्षित रखी गई हैं. Also Read - Gram Panchayat Chunav Reservation list In Hindi list News: 1185 ग्राम पंचायतों की सूची जारी, यहां देखें List

यूपी सरकार ने कई जिलों के लिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव (Gram Panchayat Chunav Ki Reservation List) के लिए आरक्षण जारी इस लिस्ट को लेकर आठ मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी. इसके बाद प्राप्त शिकायतों का निपटारा 12 मार्च तक किया जाएगा और 15 मार्च को फाइलन सूची कर दी जाएगी. इसके बाद यह तय हो जाएगा कि (UP Panchayat Chunav 2021 Aarakshan List) किसी ग्राम पंचायत से किस वर्ग का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा.

जिला पंचायत सदस्य के कुल पद: 47 पद (Shahjahanpur Zila Panchayant Seats Reservation List)

अनुसूचित जाति महिला के लिए: 3 पद

अनुसूचित जाति के लिए: 6 पद

पिछड़ा वर्ग के लिए: 8 पद

ओबीसी महिला के लिए: 4 पद

सामान्य (अनारक्षित) के लिए: 17 पद

सामान्य महिलाओं के लिए: 9 पद

क्षेत्र पंचायत सदस्य कुल पद: 1069 (Shahjahanpur BDC Reservation List)

सामान्य महिला के लिए: 201 पद

सामान्य (अनारक्षित) के लिए: 405 पद

ओबीसी महिला के लिए: 109 पद

ओबीसी के लिए: 198 पद

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए: 84 पद

अनुसूचित जाति के लिए: 152 पद

ब्लॉक प्रमुख के कुल पद 15 (Shahjahanpur Block Pramukh Reservation List)

सामान्य महिला: 2 पद

सामान्य (अनारक्षित): 6 पद

ओबीसी महिला: 2 पद

ओबीसी के लिए: 2 पद

अनुसूचिति जाति महिला: 1 पद

अनुसूचित जाति के लिए: 2 पद