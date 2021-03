UP Gram Panchayat Chunav 2021 Update: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है. पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 20 मार्च के बाद राज्य चुनाव आयोग कभी भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तिथियों की घोषणा कर सकता है. उनके मुताबिक 25 अप्रैल तक चारों चरणों के चुनाव पूरे होने की उम्मीद है. मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Latest News: जल्दी करें...आरक्षण पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने के अब कुछ ही घंटे हैं बाकी

पंचायती राज मंत्री ने बताई ये बातें

रविवार को पंचायती राज मंत्री मुरादाबाद के छजलैट के उचैती गांव में बीज प्रसेसिंग यूनिट का उद्घाटन होने के बाद मीडिया से रुबरू हुए और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से चुनाव की तैयारियों की चर्चा कर आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करेगा.

वार्डों की आरक्षण सूची जारी की गई

मंत्री ने बताया कि पूरी पारदर्शिता से त्रिस्तरीय पंचायत के वार्डों की आरक्षण सूची जारी की गई है और फिर दावे-आपत्ति के निस्तारण का काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि बागपत और शामली जिले की जिला पंचायत कभी आरक्षित नहीं हुईं थीं, लेकिन इस बार दोनों जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षित हैं. इसी तरह सैफई समेत 87 ब्लॉक प्रमुखों के पद कभी आरक्षित नहीं हुए थे, इस बार ये सभी आरक्षित हुए हैं. 8 मार्च के बाद आपत्तियों का निष्पक्षता से निस्तारण होगा. गलती रह गई है तो डीएम की अध्यक्षता वाली कमिटी ठीक करेगी.

15 मार्च तक अंतिम सूची का प्रकाशन

15 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूचियों का प्रकाशन कर डेटा राज्य चुनाव आयोग को जाएगा. पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बीजेपी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशी घोषित करेगी लेकिन उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा. जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी.