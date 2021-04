Allahabad High Court On UP Panchayat Election: देश में कोरोना का कहर एक बार फिर जारी है. उत्तर प्रदेश में भी हर दिन 4500-5000 नए केस सामने आ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और लॉकडाउन (Lockdown) जैसे प्रतिबंध लगा दिये गए हैं. इन सबके बीच यूपी में 15 से 29 अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव होने हैं जिसकी तैयारी जोरों पर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर योगी सरकार को सलाह दी है. Also Read - Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के बीच सपा को झटका, इस बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस ना निकले. अदालत ने कहा कि चाहे वह नामांकन हो, चुनाव प्रचार हो या मतदान हो, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.

मालूम हो कि पहले चरण यानी 15 अप्रैल को 19 जिलों में मतदान होगा. बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, जौनपुर, भदोही, गाजियाबाद, रामपुर, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या में लोग अपने गांवों के प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालेंगे. वहीं, दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा. इस दौरान बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, बागपत, वाराणसी, प्रतापगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लखनऊ, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, इटावा, ललितपुर, आजमगढ़, चित्रकूट और महाराजगंज में मतदान होगा.

26 अप्रैल को तीसरे चरण में भी 20 जिलों में वोटिंग होगी. इस दौरान सिद्धार्थनगर, देवरिया, फिरोजाबाद, औरैया, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, बलिया, उन्नाव, मिर्जापुर, अमेठी, बाराबंकी, कानपुर देहात, शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, चंदौली, मुरादाबाद और बलरामपुर वोट डाले जाएंगे.

वहीं चौथे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 17 जिलों में चुनाव होगा. इस दौरान संभल, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशांबी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर, और शाहजहांपुर जिले में लोग मतदान करेंगे.

(इनपुट: भाषा)