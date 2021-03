UP Gram Panchayat Chunav Reservation List Lucknow:उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (up panchayat chunav) की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मंगलवार को प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण (panchayat chunav gram pradhan reservation list) की सूची जारी कर दी है. इस बार रोटेशन के तहत इस बार रिजर्वेशन लिस्ट को तैयार किया गया है. ज्यादातर सीटों पर रिजर्वेशन में बदलाव किया गया है. बुधवार को कुल 494 ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. जारी की गयी अंतिम सूची में कई ग्राम पंचायतों में आरक्षण बदल गया है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Reservation List Update: लिस्ट में बदलाव करवाना है तो करना होगा ये काम, जानिए सभी जरूरी बातेंं

जानकारी के मुताबिक, जारी लिस्ट पर 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं. 12 मार्च तक उनका निस्तारण कर 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा. Also Read - Bijnaur Gram Panchayat Election 2021 Reservation List: आरक्षण सूची जारी, ये रहा ब्लॉक प्रमुख की रिजर्वेशन लिस्ट

ब्लॉक सदस्यों की सूची Also Read - Gram Panchayat Chunav Reservation list Latest Update: आज भी जारी होगी आरक्षण लिस्ट, 8 मार्च तक दर्ज करें आपत्ति

चिनहट ब्लाक -18

अनुसूचित जाति महिला-दो.

अनुसूचित जाति-चार.

पिछड़ी जाति महिला-दो.

पिछड़ी जाति-तीन.

महिला-दो सीटें.

माल ब्लाक- कुल सीटें 67

अनुसूचित जाति महिला- छह सीट.

अनुसूचित जाति-11.

पिछली जाति महिला-छह सीट.

पिछली जाति-12.

महिला-11.

जिला पंचायत सदस्‍य के आरक्षण की सूची

बख्शी का तालाब ब्लाक- 94 पंचायतें:

अनुसूचित जाति महिला -सात.

अनुसूचित जाति-14.

पिछडी जाति महिला-नौ.

पिछड़ी जाति-16.

महिला-16.

सरोजनीनगर ब्लाक – 47 :

अनुसूचित जाति महिला-चार सीट.

अनुसूचित जाति-आठ.

अनुसूचित जाति महिला-चार.

पिछड़ी जाति-आठ.

महिला-आठ

मलिहाबाद-67 ग्राम पंचायत:

अनुसूचित जाति महिला-छह.

अनुसूचित जाति-दस.

पिछड़ी जाति महिला-छह.

पिछड़ी जाति-12.

महिला-11.

गोसाईगंज ब्लाक-76 ग्राम पंचायत:

अनुसूचित जाति-महिला-सात.

अनुसूचित जाति-12

पिछली जाति-महिला-सात.

पिछड़ी जाति-13.

महिला-12

काकोरी ब्लाक-47 ग्राम पंचायत :

अनुसूचित जाति महिला-पांच.

अनुसूचित जाति-आठ.

पिछड़ी जाति महिला-चार.

पिछड़ी जाति-आठ.

महिला-सात.

मोहनलालंज-78 ग्राम पंचायत:

अनुसूचित जाति महिला-सात.

अनुसूचित जाति-12.

पिछड़ी जाति महिला-सात.

पिछड़ी जाति-14.

महिला-12.

इस तरह किया गया है ब्लॉक प्रमुख-ग्राम प्रधान की सीटों पर आरक्षण

प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 826 सीटों पर आरक्षण तय कर दिया गया है. इसके तहत 314 सीटें सामान्य होंगी। 113 सीटों पर महिला आरक्षण रहेगा. 223 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग, 171 सीटों पर अनुसूचित जनजाति और 5 सीटों पर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है.

प्रदेश की 58 हजार 194 सीटों में से 9 हजार 793 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 15 हजार 712 सीटों को आरक्षित किया गया है। 12 हजार 45 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं एसटी समुदाय के लिए 330 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। 20 हजार 368 पर अनारक्षित रहेंगे।