UP Gram Panchayat Chunav Result: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और यहाँ तक कि परिवार छोड़ बीजेपी में शामिल होने वालीं मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव (Sandhya Yadav Lost Election) जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई हैं. यूपी के मैनपुरी जिले के वार्ड नम्बर 18 से वह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थीं. इस दिलचस्प चुनाव में संध्या यादव को समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी प्रमोद यादव ने हरा दिया. संध्या को 5998 वोट मिले, जबकि उन्हें हराने वाले सपा समर्थित प्रत्याशी प्रमोद कुमार को 7905 वोट मिले.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की भतीजी होने के साथ ही संध्या यादव पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन हैं. संध्या यादव मैनपुरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए जिला पंचायत सदस्य (Zila Panchayat Sadasya Chunav) का चुनाव जीतना ज़रूरी होता है. अब इससे पहले तक सपा के टिकट पर ही चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची थीं, लेकिन इस बार सपा का दामन छोड़ वह जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकीं.

संध्या यादव के बीजेपी (BJP) में शामिल होने की चर्चा हो रही थी. इस चुनाव को काफी अहम और दिलचस्प माना जा रहा था. मैनपुरी (Mainpuri) को सपा का गढ़ माना जाता है.

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि संध्या यादव जिला पंचायत की अध्यक्ष थीं और वह सपा के टिकट पर पिछला चुनाव जीती थीं, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गईं और भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी लेकिन हार गईं. वहीं, मैनपुरी से सपा के विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव की पत्नी वंदना यादव वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के लिए किस्मत आजमा रही थीं लेकिन उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी जर्मन यादव ने हरा दिया.