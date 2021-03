UP Gram Panchayat Election 2021: यूपी पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न जिलों से काफी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं. आरक्षण के लिए अनंतिम लिस्ट जारी की गई है और अब 24 और 25 मार्च को आपत्तियों के निस्तारण के बाद पंचायती राज विभाग 26 मार्च को फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी कर देगा. आरक्षण के लिए हर जिले से आई आपत्तियों की भरमार हो गई है. इसके बाद जिलों में आपत्तियों के निस्तारण के साथ अंतिम आरक्षण सूची तैयार करने की दिशा में अब काम शुरू हो गया है. जिलों से आरक्षण की फाइनल सूची शासन को 26 मार्च तक भेजी जानी है. Also Read - UP: यूपी में शराब पार्टी-रेन डांस पार्टी की, तो खैर नहीं, होली और पंचायत चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी

पहले के मुकाबले ज्यादा आईं हैं आपत्तियां

शनिवार से ही जिलों में अनंतिम आरक्षण जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सोमवार तक आरक्षण की अनंतिम सूची जारी करते हुए उसपर आपत्तियां मांगी गई थीं. मंगलवार को आपत्तियां दर्ज करवाने का अंतिम दिन था. जिलों में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा आपत्तियां आई हैं. लिहाजा, इन आपत्तियों के संकलन और निपटारे में कम से कम दो से तीन दिन का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है.

हर हाल में 26 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी

प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि तय समय के भीतर ही आपत्तियों का पूरी तरह निस्तारण करते हुए हर हाल में 26 मार्च तक फाइनल लिस्ट शासन को उपलब्ध करवाई जाए. मिली जानकारी के मुताबिक हर जिले में महिला और ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्तियां ज्यादा हैं. ओबीसी कोटे में आरक्षित सीटों में महिलाओं के हिस्से आईं सीटें 33% के मानक से ज्यादा हैं तो वहीं, सामान्य वर्ग में महिलाओं का आरक्षण 33% से कम है.

27 मार्च को जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना

कहा जा रहा है कि 26 को सभी जिलों से फाइनल सूची आने के बाद 27 मार्च से पंचायत चुनाव की अधिसूचना लग सकती है. सूत्र बताते हैं कि शासन अपनी तरफ से फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद ज्यादा वक्त अधिसूचना लगाए जाने के लिए नहीं छोड़ना चाहता है.

इसकी वजह है कि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद लोगों को जितना समय मिलेगा, वे आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं.