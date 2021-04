UP Gram Panchayat Elections 2021 News Updates: यूपी के 18 जिलों में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के पहले चरण का मतदान आज गुरुवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और यह शाम 6 बजे तक चलेगा. Also Read - UP Panchayat Election 2021: यूपी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी- कोरोना से बचाना है, चुनाव भी कराना है

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का ‘सेमीफाइनल’ माने जा रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत बृहस्पतिवार को 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान होगा. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: पानी के लिए मीलों चलती थीं, अब पंचायत चुनाव में उतरीं ये 11 जल सहेलियां, बोलीं- जीते तो...

ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पद, 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है और शाम छह बजे तक चलेगा. जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. Also Read - Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav Updates: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मतदान से 48 घंटे होगा यह काम...

यूपी में पहले चरण में इन 18 जिलों में चुनाव

चार चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती,संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान शुरू हो गया है.

First phase of Uttar Pradesh Panchayat polls begins today. Visuals from Ajitpur Primary School – designated as a polling booth – in Rampur. pic.twitter.com/tnP4ahqdUa — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2021

पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी

पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी मैदान में हैं

क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार

क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार मैदान में हैं

ग्राम प्रधान के 14,789 पद, 1,14,142 प्रत्याशी

यूपी के इन 18 जिलों में ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी मैदान में हैं

पंचायत वार्ड सदस्यों के 1,86,583 पद, 1,26,613 उम्मीदवार

यूपी के इन 18 जिलों ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार मैदान में हैं.

आगरा से प्राप्त खबर के अनुसार बृहस्पतिवार को होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण में आगरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस

संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए. प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि मतदान कोविड-19 संबंधित कड़े प्रोटोकॉल के बीच होगा. इस दौरान मतदाताओं को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर छह-छह फुट की दूरी पर घेरे बनाने का आदेश जारी किया है.

People stand in a queue at a polling booth in Ayodhya as they await their turn to cast vote for the first phase of Uttar Pradesh Panchayat polls. pic.twitter.com/XMfHokaTqr — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2021

आगामी दो मई को मतगणना

आगामी दो मई को मतगणना के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पीपीई किट की भी व्यवस्था की जाएगी.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगामी 25 मई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के आदेश दिए थे.

ये दल मैदान में

इस बार चुनाव मैदान में भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ-साथ, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है.

अपने -अपने दावे

कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस सबको चौंका देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी इन चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लोग पिछले चार वर्षों के दौरान भाजपा के कथित कुशासन से त्रस्त हो चुके हैं और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं. सिंह के इस दावे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव में बाकी दलों का सूपड़ा साफ कर देगी जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए काम किया है, उसे देखते हुए पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है.