UP Gram Panchayat Election 2021: यूपी में पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नई आरक्षण सूची भी आ गई है. इसी क्रम में गाज़ियाबाद की पंचायत चुनाव (Ghaziabad Panchayat Chunav 2021) की आरक्षण की सूची भी आ गई है. गाज़ियाबाद (Gram Panchayat Chunav Reservation List in Hindi) में किस जाति के लोग कहाँ-कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसे कितना मौका मिलेगा, ये भी तय हो गया है. Also Read - UP Panchayat Election 2021: पंचायत चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा..

Ghaziabad Panchayat Chunav Arakshan list: जिला गाज़ियाबाद में कुल 946 ग्राम पंचायत सीटें हैं. जिले में 52 जिला पंचायत सीटें हैं. 1315 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटें हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों की 12,147 सीटें हैं. Also Read - Uttar Pradesh Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनावों की आरक्षण सूची पर कोर्ट का फैसला आज, प्रत्याशियों की टिकीं निगाहें

इन सीटों के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है. जारी हुई नई सूची में लोनी पंचायत सीट OBC के लिए आरक्षित की गई है. भोजपुर पंचायत सीट अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है. वहीं, मुरादनगर और रजापुर सीट सामान्य कैटिगरी के रखी गई हैं. Also Read - UP Panchayat Election 2021 reservation list: आगरा और एटा की सूची आई, यहां जानिए कितनी सीटें हुईं आरक्षित

देखें पूरी सूची…