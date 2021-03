UP Gram Panchayat Election 2021, UP Gram Panchayat Chunav Reservation List Released: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है. जिलेवार आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुट गए है. माना जा रहा है कि अप्रैल-मई में राज्य में चुनाव हो सकते हैं. इस चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे. इसके लिए संभावित उम्मीदवार अभी चुनावी गुणाभाग में जुट गए हैं. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पद क्यों इतने अहम हैं और इन पदों के लिए निर्वाचित होने वाले नेताओं को कितना पैसा मिलता है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Reservation List Lucknow: लखनऊ मंडल की आरक्षण सूची जारी, यहां देखें पूरी List

Gram Pradhan की सैलरी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे अहम पद प्रधान का होता है. जनता प्रत्यक्ष तौर पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य को चुनती है. इसके लिए जनता वोट डालती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो विजयी होता है. सरकार विकास कार्यों के लिए पैसा सीधे पंचायत में भेजती है, जो सीधे तौर पर ग्राम प्रधान के हाथ में होता है. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हर माह 3500 रुपये का मानदेय दिया जाता है. वहीं ग्राम पंचायत सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है.

BDC यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य की सैलरी

इन चुनावों में ग्राम पंचायत के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य को लेकर बड़ी दावेदारी चल रही है. ग्राम पंचायत के लोग ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो आगे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं. उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी कोई मानदेय नहीं मिलता लेकिन सरकार उन्हें भत्ता जरूर देती है. इसमें यात्रा भत्ता शामिल है. इसके अलावा पंचायत की बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें 500 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से भत्ता दिया जाता है.

जिला पंचायत सदस्य सैलरी (Jila Panchayat Sadasya Salary)

ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान सदस्य के लिए चुनाव के साथ इस बार जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होने जा रहे हैं. जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड तय किए जाते हैं. वहां से जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं. ये जिला पंचायत सदस्य ही आगे चलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष की एक राजनीतिक हैसियत होती है. इस पद के लिए राजनीतिक दलों के बीच काफी खींचतान होती होती है. जिला पंचायत अध्यक्ष को सरकार हर माह 14 हजार रुपये का मानदेय देती है. जबकि जिला पंचायत सदस्यों के लिए किसी मानदेय का प्रावधान नहीं है. हालांकि इन्हें जरूर भत्ते दिए जाते हैं. उन्हें हर बैठक में शामिल होने के लिए 1000 रुपये का भत्ता दिया जाता है.