UP Gram Panchayat Election 2021: यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज यानी शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा, जिसके लिए 18 जिलों के प्रत्याशी आज से अपना-अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं. सभी प्रत्याशी पहले चरण के लिए शनिवार व रविवार को नामांकन दाखिल करेंगे. इसके बाद सभी प्रत्याशी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक नामांकन दाखिल करेंगे. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: आज रात तक आ सकती है भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची

नामांकन दाखिल करने के दौरान सभी प्रत्याशियों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा. नामांकन के दौरान प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. इसका पालन नहीं करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. Also Read - कभी शादी नहीं करने की ली थी शपथ, 45 साल के हाथी सिंह ने चट मंगनी-पट ब्याह कर डाला, वजह कर देगी हैरान

जानिए चुनाव से संबंधित जरूरी बातें….. Also Read - UP Panchayat Election 2021: पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्‍मीदवार की हत्‍या, प्रधान समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद पांच व छह अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी. प्रत्याशी सात अप्रैल को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे व इसी दिन चुनाव चिह्न का आवंटन होगा.

पहले चरण में 15 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही में मतदान होगा.

इस तरह से चार चरणों में होगी चुनाव की प्रक्रिया

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी. पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल, दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल, तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल और चौथे चरण में पूरी होगी.

पहला चरण: 15 अप्रैल को 18 जिलों में

नामांकन : 3 से 4 अप्रैल तक, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक

नामांकन पत्रों की जांच : 5-6 अप्रैल, सुबह आठ बजे तक

नामांकन वापसी : 7 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक

चुनाव चिह्न आवंटन : 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से

जिले – सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही.