UP Gram Panchayat Election 2021: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत वार्ड (District Panchayat Ward), क्षेत्र पंचायत वार्ड (Region panchayat ward), ग्राम पंचायत वार्ड (Gram panchayat ward) एवं ग्राम पंचायत प्रधान पद (Gram panchayat pradhan) की आरक्षण आवंटन सूची (Reservation list) पर तीन दिनों में 326 आपत्तियां पंचायती राज विभाग को मिली हैं. इनमें से 181 ने जिले पर जबकि 145 ने ब्लाक मुख्यालयों पर आरक्षण सूची पर सवाल उठाते हुए आवेदन दिया है. विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि कुछ आपत्तियां ब्लाक व जिला मुख्यालय, दोनों स्थानों पर मिल रही हैं.

आपत्ति दर्ज करने की कल है अंतिम तिथि

जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव (Gram Panchayat Election)के चार पदों के लिए आरक्षण आवंटन (Reservation List)दो मार्च की शाम को जारी किया गया था. लिस्ट जारी करने के बाद चार से आठ मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है.

इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय एवं ब्लाक मुख्यालयों पर व्यवस्था की गई है. इन स्थानों पर विभाग की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है. आपत्ति लेकर आने वाले लोगों से आपत्ति प्राप्त कर रिसीविंग दी जा रही है.

हर आपत्ति को एक रजिस्टर पर दर्ज किया जा रहा है. तीन दिनों में ब्रह्मपुर में 20, उरुवा में 16, बड़हलगंज में 18, सरदारनगर में आठ, चरगांवा में पांच, गोला में नौ, पाली में चार, बेलघाट में नौ, गगहा में 15, भरोहिया में सात, भटहट में 14, कौड़ीराम में 11, जंगल कौड़िया में आठ व पिपराइच में एक आपत्ति मिली है.

आपत्तियों के निस्तारण की तैयारी हो गई है पूरी

जिला प्रशासन ने आपत्तियों के निस्तारण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. नौ मार्च को सभी ब्लाकों से आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर मंगायी जाएंगी और उसी दिन से निस्तारण भी शुरू हो जाएगा. निस्तारण के दौरान आपत्ति जताने वालों को बुलाया जाएगा और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाएगी.