आज जब हर युवक अपनी बारात भव्‍य तरीके से निकालने की ख्‍वाहिश रखता है. कोई हेलीकाप्‍टर पर सवार होकर दुल्‍हन के घर जाता है तो आसामन में ही चार्टर्ड प्‍लेन में शादी करता है. महंगी कारों के लंबे काफिलों के इस दौर में शायद ही कोई गुजरे वक्‍त की बैलगाड़ी (bullock-carts) में बारात (barat) निकलने की सोचे, लेकिन उत्‍तर प्रदेश के एक दूल्‍हा न केवल बैलगाड़ी में सवार होकर बारात लेकर निकला, बल्‍क‍ि उसकी बारात में सारे बाराती भी बैलगाड़ियों पर सवार थे.

बैलगाड़ी की बारात का यह वीडियो उत्‍तर प्रदेश के देवरिया (Deoria)जिले का है, जहां कल रविवार को कुशारी गांव (Kushari village) से बैलगाड़ी वाली बारात 35 किलोमीटर का सफर तय करके पकरी बाजार (Pakri Bazar) में विवाह स्‍थल पर पहुंची. दूल्‍हा (dulha) अपनी इस सवारी में बेहद खुश नजर आ रहा है.

#WATCH | Deoria: Groom & the 'baratis' rode bullock-carts to reach wedding venue in Pakri Bazar from his home in Kushari village, a distance of 35-km today

“I wanted to show people how our ancestors used to take out wedding processions & perform weddings,” said groom Chhote Lal pic.twitter.com/v7pIsdpaON

— ANI UP (@ANINewsUP) June 20, 2021