UP Hooch Tragedy: उत्तर प्रदेश के हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला सिंघी में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है वहीं छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. बता दें कि दो दिन के अंतराल में पांच लोगों की माैत से गांव में सनसनी फैली हुई है. Also Read - UPPRPB Recruitment 2021: यूपी पुलिस में इन 9027 पदों पर आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, जल्द करें अप्लाई, होगी अच्छी सैलरी

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दो दिन पहले कुल देवता पीर बाबा की पूजा के दौरान रिवाज के तहत शराब चढ़ाई गई थी. उसी शराब को प्रसाद के रूप में लोगों ने पी लिया था. जिससे कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई थी. उसके एक के बाद एक कुल पांच लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हैं. पुलिस ने शराब बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - नोएडा में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर, 136 हुए संक्रमित, ऐसी है हालत

Hathras: 5 people died in Nagla Singhi Village allegedly after consuming country made liquor. One arrested. Police say, “One died at hospital today, another was cremated by his relatives last night. 3 bodies sent for postmortem, cause of death not clear. Their viscera preserved.” pic.twitter.com/tBxLNiElHQ Also Read - अपराधी को पकड़ने यूपी आई उत्तराखंड पुलिस, लोग AK 47 छीनकर फरार हो गए

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2021